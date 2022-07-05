Женщина родила девочку на станции метро «Марксистская» в Москве

Сотрудники московского метро приняли роды на станции «Марксистская». Скорая приехала, когда ребенок уже появился на свет, сообщили во вторник, 5 июля, в столичном департаменте транспорта.

У пассажирки подземки внезапно начались схватки прямо в вагоне поезда. Дежурная по станции и ее коллеги отреагировали оперативно. Они вызвали скорую и оградили роженицу.

У женщины родилась девочка. С рождением дочери маму поздравил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

«Сотрудники московского метро могут прийти на помощь даже в самой нестандартной ситуации. Сегодня они еще раз доказали это — приняли роды на станции метро «Марксистская». Поздравляю семью с рождением дочки, желаю крепкого здоровья малышу и его маме», — приводит его слова Telegram-канал дептранса.

Ранее, 10 июня, сообщалось, что военный медик Росгвардии Раида Гаджиева приняла роды у пассажирки в поезде. Врач сопровождала команду новобранцев, призванных на военную службу, из Красноярска в Москву. Ночью у одной из пассажирок поезда начались схватки. Медик принимала роды впервые. Ей помогали заместитель командира батальона по военно-политической работе майор Константин Дружин и ефрейтор Евгений Орлов.

Роды продлились около полутора часов и прошли успешно, на свет появился мальчик. На ближайшей станции маму и сына передали медработникам.