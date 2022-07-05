Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол РФ Келин допустил конфискацию Лондоном активов РФ
Экономика
В ФАС не поступало ходатайство о приобретении KFC
Мир
Путин обсудил с Мирзиёевым события в Каракалпакии
Туризм
Ростуризм предложил создать туристическую полицию в курортных зонах
Мир
NASA потеряло связь с космическим кораблем Capstone на пути к Луне
Происшествия
Второго не выходившего на связь горняка в Кузбассе нашли погибшим
Интернет
ASUS показал смартфоны ROG Phone 6 и ROG Phone 6 Pro
Мир
В Норвегии назвали договор о сотрудничестве в Баренцевом море бессрочным
Общество
Стартовал Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов — 2022»
Авто
Власти Москвы допустили возможность производства электромобилей в городе
Мир
Ураган «Бонни» набирает силу у берегов Мексики

Женщина родила девочку на станции метро «Марксистская» в Москве

0
Фото: Дептранс Москвы
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники московского метро приняли роды на станции «Марксистская». Скорая приехала, когда ребенок уже появился на свет, сообщили во вторник, 5 июля, в столичном департаменте транспорта.

Подъем нормальный: нейросеть может заменить дежурных у эскалаторов метро
Интеллектуальная система выявляет опасные ситуации в 3,5 раза быстрее человека

У пассажирки подземки внезапно начались схватки прямо в вагоне поезда. Дежурная по станции и ее коллеги отреагировали оперативно. Они вызвали скорую и оградили роженицу.

У женщины родилась девочка. С рождением дочери маму поздравил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

«Сотрудники московского метро могут прийти на помощь даже в самой нестандартной ситуации. Сегодня они еще раз доказали это — приняли роды на станции метро «Марксистская». Поздравляю семью с рождением дочки, желаю крепкого здоровья малышу и его маме», — приводит его слова Telegram-канал дептранса.

Ранее, 10 июня, сообщалось, что военный медик Росгвардии Раида Гаджиева приняла роды у пассажирки в поезде. Врач сопровождала команду новобранцев, призванных на военную службу, из Красноярска в Москву. Ночью у одной из пассажирок поезда начались схватки. Медик принимала роды впервые. Ей помогали заместитель командира батальона по военно-политической работе майор Константин Дружин и ефрейтор Евгений Орлов.

Роды продлились около полутора часов и прошли успешно, на свет появился мальчик. На ближайшей станции маму и сына передали медработникам.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022