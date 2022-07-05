Жителям Брянской области пообещали дождь и град

6 июля в Брянской области ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах прогнозируется град. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональный гидрометцентр.

При грозе местами порывы ветра составят до 17 м/с.

На территории региона также ожидается переменная облачность.

Ранее в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что во вторник в Москве ожидается переменная облачность, вечером пройдут кратковременные ливни с грозами и местами с градом, температура воздуха поднимется до +31 градуса.