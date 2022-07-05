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В Поморье поднимут цены за проезд на междугородних маршрутах

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Агентство по ценам и тарифам установит новые цены за проезд на междугородних маршрутах в Поморье. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает ИА FlashNord

Тарифы начнут действовать с 5 июля.

Теперь максимальная стоимость километра составит 3 рубля 65 копеек за 1 километр вместо 3 рублей 11 копеек. За перевоз багажа на расстояние до 75 километров нужно будет заплатить на 5 рублей дороже — 39 рублей.

Также сообщается, что максимально возможный тариф на проезд в Новодвинске составит 26 рублей за одну поездку.

Ранее сообщалось, что в Уфе с 1 июля подорожает проезд в трамваях и троллейбусах. Стоимость поездки изменится за наличный расчет, по банковской карте и по карте «Алга».

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