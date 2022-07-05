Два человека пострадали в ДТП в Орловской области

Два человека получили травмы в результате ДТП в Орловской области. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает InfoOrel.ru.

Инцидент произошел накануне, 4 июля, в 20:20 в районе дома № 67 на улице Кооперативной в поселке городского типа Хомутово. Водитель мопеда Riva не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. В результате он и его пассажир — мальчик 2008 года рождения — получили травмы.

В конце июня автомобилист сбил 10-летнего велосипедиста на дороге в Ульяновске. Ребенок был госпитализирован.