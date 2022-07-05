Жительница ЛНР рассказала об обстрелах со стороны ВСУ

Жительница Луганской Народной Республики (ЛНР) Валентина Барвина рассказала «Известиям», как украинские военные обстреливали дома мирных граждан.

«Пацаны эти, они тут стояли, и били по нашим домам. Что они стоят в школах, садиках? Прям, знаете, бронетранспортер прям так заехал в дом», — поделилась она.

По ее словам, жителям приходилось обходиться без воды и света, а готовить еду они вынуждены были на буржуйках. Кроме того, они сталкивались с грубостью со стороны украинских военных, которых встречали на своем пути.

Ранее в этот же день 76-летний защитник ЛНР Геннадий Менченко рассказал корреспонденту телеканала «Известия» Дмитрию Зименкину о том, как украинские боевики применяли запрещенные снаряды. Они использовали фосфорные боеприпасы. По его словам, обстрелам такими снарядами подвергались мирные жители.

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 4 июля доложил ему об успешно проведенной операции по полному освобождению территории ЛНР и о выходе армии Вооруженных сил РФ на установленные в 2014 году административные границы. Он также уточнил, что российские военные проводят работы по разминированию территории освобожденного Лисичанска и оказывают медицинскую помощь местным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Ранее на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. После этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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