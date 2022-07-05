Эксперт прокомментировал подписание указа о репатриации резидентами валюты

Партнер Capital Lab Евгений Шатов 5 июля прокомментировал «Известиям» указ о репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты РФ.

«Указ о репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты РФ коснется в первую очередь экспортеров, которых теперь могут ограничить в зачислении средств на зарубежные валютные счета по решению Правительственной комиссии, а также держателей еврооблигаций», — сказал он.

Эксперт считает, что такая мера после отмены обязательной продажи экспортерами валютной выручки ожидаема. По его словам, она призвана снизить валютные и санкционные риски, связанные с трансакциями через финансовую инфраструктуру недружественных стран.

«Такая мера также позволит России получить дополнительную гибкость в экономической сфере, связанную с воздействием на курс рубля. Запрет на выплаты нерезидентам-акционерам в валюте в принципе ожидаем, учитывая, что инвестиции нерезидентов в российские бумаги на данный момент заморожены», — добавил Шатов.

Кроме того, он отметил, что требования по еврооблигациям российских эмитентов можно заменить на требования по аналогичным российским облигациям, номинированным в рублях.

О подписании соответствующего указа президентом РФ Владимиром Путиным стало известно ранее в этот же день.

Согласно документу, правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ предоставляется полномочие вводить ограничения на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета, открытые в расположенных за пределами территории РФ банках и иных организациях финансового рынка, а также на осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

Также резидентам страны запрещено зачислять на зарубежные счета валютные средства, которые были получены в виде дивидендов от компаний РФ.

До этого, 9 июня, Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки. Размер доли валютной выручки определяет комиссия правительства по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Срок исполнения обязанности по продаже устанавливает совет директоров Центробанка.