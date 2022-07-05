Замначальника Крымской таможни задержали по подозрению в превышении полномочий

Заместителя начальника Крымской таможни обвинили в превышении полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

В материале отмечается, что вторым фигурантом дела стал глава компании-подрядчика.

«В рамках следствия проведены обыски по местам работы и жительства фигурантов уголовных дел. От подследственных получены признательные показания, в ходе допросов они подробно сообщили обо всех противоправных действиях. С учетом данных обстоятельств судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

По информации следствия, в 2021 году был заключен контракт на выполнение капитального ремонта здания таможни в Евпатории. Во время проведения работ начальнику отдела тылового обеспечения неоднократно докладывали о проблемах на стройке. Однако руководитель все же подписал акт о приемке, хотя работы не были выполнены. Средства подрядчику были перечислены. Стоимость работ по госконтракту составила более 3,5 млн рублей.

Было возбуждено два уголовных дела — о превышении полномочий с тяжкими последствиями и о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Как говорится на официальном сайте Крымской таможни, должность замначальника и начальника отдела тылового обеспечения занимает майор таможенной службы Виктор Павленко.