Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол РФ Келин допустил конфискацию Лондоном активов РФ
Экономика
В ФАС не поступало ходатайство о приобретении KFC
Мир
Путин обсудил с Мирзиёевым события в Каракалпакии
Туризм
Ростуризм предложил создать туристическую полицию в курортных зонах
Мир
NASA потеряло связь с космическим кораблем Capstone на пути к Луне
Происшествия
Второго не выходившего на связь горняка в Кузбассе нашли погибшим
Интернет
ASUS показал смартфоны ROG Phone 6 и ROG Phone 6 Pro
Мир
В Норвегии назвали договор о сотрудничестве в Баренцевом море бессрочным
Общество
Стартовал Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов — 2022»
Авто
Власти Москвы допустили возможность производства электромобилей в городе
Мир
Ураган «Бонни» набирает силу у берегов Мексики

Замначальника Крымской таможни задержали по подозрению в превышении полномочий

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместителя начальника Крымской таможни обвинили в превышении полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

В материале отмечается, что вторым фигурантом дела стал глава компании-подрядчика.

«В рамках следствия проведены обыски по местам работы и жительства фигурантов уголовных дел. От подследственных получены признательные показания, в ходе допросов они подробно сообщили обо всех противоправных действиях. С учетом данных обстоятельств судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

По информации следствия, в 2021 году был заключен контракт на выполнение капитального ремонта здания таможни в Евпатории. Во время проведения работ начальнику отдела тылового обеспечения неоднократно докладывали о проблемах на стройке. Однако руководитель все же подписал акт о приемке, хотя работы не были выполнены. Средства подрядчику были перечислены. Стоимость работ по госконтракту составила более 3,5 млн рублей.

Было возбуждено два уголовных дела — о превышении полномочий с тяжкими последствиями и о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Как говорится на официальном сайте Крымской таможни, должность замначальника и начальника отдела тылового обеспечения занимает майор таможенной службы Виктор Павленко.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022