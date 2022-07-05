Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол РФ Келин допустил конфискацию Лондоном активов РФ
Экономика
В ФАС не поступало ходатайство о приобретении KFC
Мир
Путин обсудил с Мирзиёевым события в Каракалпакии
Туризм
Ростуризм предложил создать туристическую полицию в курортных зонах
Мир
NASA потеряло связь с космическим кораблем Capstone на пути к Луне
Происшествия
Второго не выходившего на связь горняка в Кузбассе нашли погибшим
Интернет
ASUS показал смартфоны ROG Phone 6 и ROG Phone 6 Pro
Мир
В Норвегии назвали договор о сотрудничестве в Баренцевом море бессрочным
Общество
Стартовал Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов — 2022»
Авто
Власти Москвы допустили возможность производства электромобилей в городе
Мир
Ураган «Бонни» набирает силу у берегов Мексики
Сюжет:

NASA потеряло связь с космическим кораблем Capstone на пути к Луне

NASA: потеряна связь с космическим кораблем Capston, летящим к Луне
0
Фото: Global Look Press/Rocket Lab
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

NASA потеряло связь с космическим кораблем Capstone, запущенном к Луне. Об этом 5 июля сообщается на сайте национального американского космического агентства.

Марсовский код: чем займется аппарат Рerseverance на Красной планете
Эксперты оценили шансы на успех миссии космического аппарата NASA

Как уточняется, у корабля Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment (Capstone) возникли проблемы со связью при контакте с сетью дальнего космоса.

Специалисты работают над выяснением причины и восстановлением контакта с аппаратом. Ученые располагают данным о траектории полета корабля, у миссии достаточно топлива для переноса первоначального маневра по коррекции полета.

Capstone был запущен 28 июня из Новой Зеландии, он успешно отделился от верхней ступени ракеты Rocket Labs Photon 4 июля, при этом ракета вывела космический корабль на медленную, но эффективную траекторию, предназначенную для вывода его на орбиту вокруг Луны к середине ноября. Миссия аппарата должна продлиться несколько месяцев.

Capstone предназначен для исследования необычной орбиты. В итоге там разместится космическая станция, чтобы помочь лунным астронавтам, когда они начнут исследовать южный полюс Луны в конце этого десятилетия.

17 марта сообщалось, что один месяц проживания человека на Луне обойдется в $325 тыс. По подсчетам специалистов, для комфортного проживания на спутнике Земли потребуется дом с воздушными шлюзами, мощной системой обогрева и вентиляции, защищенными от метеоритов окнами и дверьми, изоляцией и солнечными батареями для обеспечения электроэнергии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022