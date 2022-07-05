NASA потеряло связь с космическим кораблем Capstone на пути к Луне

NASA потеряло связь с космическим кораблем Capstone, запущенном к Луне. Об этом 5 июля сообщается на сайте национального американского космического агентства.

Как уточняется, у корабля Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment (Capstone) возникли проблемы со связью при контакте с сетью дальнего космоса.

Специалисты работают над выяснением причины и восстановлением контакта с аппаратом. Ученые располагают данным о траектории полета корабля, у миссии достаточно топлива для переноса первоначального маневра по коррекции полета.

Capstone был запущен 28 июня из Новой Зеландии, он успешно отделился от верхней ступени ракеты Rocket Labs Photon 4 июля, при этом ракета вывела космический корабль на медленную, но эффективную траекторию, предназначенную для вывода его на орбиту вокруг Луны к середине ноября. Миссия аппарата должна продлиться несколько месяцев.

Capstone предназначен для исследования необычной орбиты. В итоге там разместится космическая станция, чтобы помочь лунным астронавтам, когда они начнут исследовать южный полюс Луны в конце этого десятилетия.

17 марта сообщалось, что один месяц проживания человека на Луне обойдется в $325 тыс. По подсчетам специалистов, для комфортного проживания на спутнике Земли потребуется дом с воздушными шлюзами, мощной системой обогрева и вентиляции, защищенными от метеоритов окнами и дверьми, изоляцией и солнечными батареями для обеспечения электроэнергии.