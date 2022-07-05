ASUS показал смартфоны ROG Phone 6 и ROG Phone 6 Pro

Тайваньский производитель электронной техники ASUS представил смартфоны ROG Phone 6 и ROG Phone 6 Pro. Об этом 5 июля сообщил портал GSM Arena.

«Различия между моделями сводятся к объему оперативной памяти и внешнему виду», — отмечает портал.

Базовая версия предлагает конфигурации оперативной памяти от 8 до 16 ГБ, вариант Pro — 18 ГБ.

Кроме того, ROG Phone 6 Pro имеет на задней крышке второй экран OLED диагональю два дюйма.

Обе модели гаджетов оснащены 6,78-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением 1080 x 2448 пикселей, процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, защищающее от царапин стекло Corning Gorilla Glass Victus.

Для главной камеры в смартфонах выбран 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX766. Разрешение фронтальной камеры — 12 мегапикселей.

Емкость аккумулятора составляет 6 тыс. мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт.

Предполагается, что в комплекте будут фирменные аксессуары, в том числе внешний вентилятор AeroActive и геймпад ROG Kunai.

В начале июня Apple представила новые версии операционных систем для своих смартфонов, часов, планшетов и ноутбуков. Новые ОС должны стать доступны осенью. В айфонах полностью переработали экран блокировки и систему уведомлений, в «умных часах» добавили функции мониторинга сна.