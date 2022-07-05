Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол РФ Келин допустил конфискацию Лондоном активов РФ
Экономика
В ФАС не поступало ходатайство о приобретении KFC
Мир
Путин обсудил с Мирзиёевым события в Каракалпакии
Туризм
Ростуризм предложил создать туристическую полицию в курортных зонах
Мир
NASA потеряло связь с космическим кораблем Capstone на пути к Луне
Происшествия
Второго не выходившего на связь горняка в Кузбассе нашли погибшим
Интернет
ASUS показал смартфоны ROG Phone 6 и ROG Phone 6 Pro
Мир
В Норвегии назвали договор о сотрудничестве в Баренцевом море бессрочным
Общество
Стартовал Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов — 2022»
Авто
Власти Москвы допустили возможность производства электромобилей в городе
Мир
Ураган «Бонни» набирает силу у берегов Мексики

Стартовал Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов — 2022»

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» стартовал во вторник, 5 июля.

Крупнейшая образовательная площадка в России позволяет участникам со всей страны представить свои проекты и пройти тренинги. Форум проводится ежегодного летом, начиная с 2015 года. В этом году он пройдет с 5 июля по 5 августа на базе Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей» в городе Солнечногорск.

«Когда уходят иностранные компании, говорят, надо их импортозамещать. Это правда. Но, с другой стороны, Гагарин никого импорто- не замещал. И Ломоносов, и Менделеев, и Чайковский, и Чехов. Они просто создавали новое, они не боялись мечтать. И от того, насколько амбициозно вы будете мечтать, в реальности зависит будущее нашей великой страны», — сказал первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

В 2022 году форум проведут в очном формате. Он включает в себя 7 смен-сообществ: «Город», «Образование», «Бизнес», «Общество», «Безопасность», «Управление» и «Политика».

Ранее, 24 мая, в Череповце стартовал первый этап Всероссийского молодежного форума «Экосистема. Устойчивое развитие». Сообщалось, что в нем очно примут участие сотни активистов и более 3 тыс. — в онлайн-формате. Темами дискуссии станут воплощение «зеленых» проектов промышленных гигантов, безопасной переработки мусора, а также устройство современных городов. Также отмечалось, что лучшие проекты форума получат гранты от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) по 1,5 млн рублей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022