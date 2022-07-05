Стартовал Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов — 2022»

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» стартовал во вторник, 5 июля.

Крупнейшая образовательная площадка в России позволяет участникам со всей страны представить свои проекты и пройти тренинги. Форум проводится ежегодного летом, начиная с 2015 года. В этом году он пройдет с 5 июля по 5 августа на базе Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей» в городе Солнечногорск.

«Когда уходят иностранные компании, говорят, надо их импортозамещать. Это правда. Но, с другой стороны, Гагарин никого импорто- не замещал. И Ломоносов, и Менделеев, и Чайковский, и Чехов. Они просто создавали новое, они не боялись мечтать. И от того, насколько амбициозно вы будете мечтать, в реальности зависит будущее нашей великой страны», — сказал первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

В 2022 году форум проведут в очном формате. Он включает в себя 7 смен-сообществ: «Город», «Образование», «Бизнес», «Общество», «Безопасность», «Управление» и «Политика».

Ранее, 24 мая, в Череповце стартовал первый этап Всероссийского молодежного форума «Экосистема. Устойчивое развитие». Сообщалось, что в нем очно примут участие сотни активистов и более 3 тыс. — в онлайн-формате. Темами дискуссии станут воплощение «зеленых» проектов промышленных гигантов, безопасной переработки мусора, а также устройство современных городов. Также отмечалось, что лучшие проекты форума получат гранты от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) по 1,5 млн рублей.