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Швейцария не поддержала арест российских активов

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Фото: REUTERS/Alessandro della Valle
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Президент Швейцарии Иньяцио Кассис 5 июля высказался против идеи ареста российских активов на сумму до $500 млн, сообщает The Guardian.

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«Право собственности — это фундаментальное право человека», — отметил политик в ходе конференции в Женеве, главной темой которой стал вопрос восстановления украинской экономики.

Кассис подчеркнул, что данное решение создаст опасный прецедент, поэтому конфискация денег нуждается в конкретном юридическом обосновании. Этот шаг может наделить государства большей властью в ущерб гражданским правам и свободам, резюмировал он.

Ранее, 5 июня, министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что цели санкций западных стран, введенных против России, не были достигнуты. Он отметил, что в итоге антироссийские ограничения не привели к завершению боевых действий на Украине и в Донбассе.

Западные страны начали вводить санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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