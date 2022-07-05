Новый замглавы ВГА Запорожья займется восстановлением экономики

Бывший депутат Госдумы Андрей Козенко, назначенный во вторник, 5 июня, заместителем главы военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области, заявил, что намерен заняться восстановлением экономики региона.

«Та часть, которой я занимаюсь, — это экономическая интеграция с регионами РФ, восстановление приоритетных отраслей экономики Запорожской области», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Козенко, Запорожская область намерена выйти на самообеспечение бюджета. Регион намерен найти источники дохода и привлечь инвесторов.

«Мы проработаем вопросы и уже занялись этим — наполнением бюджета и инвестиционной деятельностью», — добавил Козенко.

Необходима качественная работа финансовой сферы и обеспечение социального блока региона, заключил он.

О назначении Козенко заместителем главы ВГА Запорожской области 5 июля сообщил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов.

25 мая Рогов заявил, что после полного освобождения региона от украинских националистов область возьмет курс на вхождение в состав России. Кроме того, 15 июня он сообщил о невозможности возвращения региона под власть Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Решение о начале операции было принято после ухудшения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных, а также после обращения властей Донецкой и Луганской народных республик к РФ.

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