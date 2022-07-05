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Военкор «Известий» показал территорию завода «Азот» в Северодонецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На территории химического предприятия «Азот» в Северодонецке — много интересных автомобилей, рассказал во вторник, 5 июля, военный корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин.

Журналист показал внедорожник, покрашенный в цвет хаки. У автомобиля прострелен капот. На одной из дверей автомобиля написано «Ахмат». Как предположил Зименкин, так могли отметиться военнослужащие из Чечни.

Отступательный порыв: что оставили украинские войска под Северодонецком
Корреспондент «Известий» побывал на последних рубежах обороны ВФУ на левом берегу Северского Донца

«На самом деле это украинская машина с транзитными номерами. Вероятно всего, ее доставляли из Европы, на ней могли ехать наемники», — продолжил корреспондент.

Также Зименкин показал взорванный украинский бронемобиль.

4 июля военный корреспондент Денис Кулага побывал на брошенных украинскими боевиками позициях, с которых обстреливался Северодонецк.

В этот же день Дмитрий Зименкин показал изнутри территорию разрушенного аэропорта Северодонецка, который должен был стать базой НАТО. На объекте базировалась секретная военная часть минобороны Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным 4 июля доложил ему о полном освобождении территории ЛНР и выходе армии Вооруженных сил РФ на установленные в 2014 году административные границы.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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