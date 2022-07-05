Опубликованы новые кадры драки с участием самбиста на пляже в Сочи

Опубликованы новые кадры конфликта на пляже «Фрегат» в Сочи, где работники избили палками и арматурой чемпиона Минска по самбо. Инцидент произошел ранее, 3 июля.

На видеозаписи видно, как сестры спортсмена продают отдыхающим арбуз и берут за него деньги.

Ранее их мать рассказала, что девочки просто нарезали и предлагали посетителям арбуз, но работникам пляжа это не понравилось. За своих родственниц вступился самбист Никита Гораев. В результате драки он получил серьезные травмы и попал в больницу.

Департамент курортов, туризма и потребительской сферы города оценил поведение сотрудников пляжа недопустимым.

Полиция 4 июля задержала подозреваемых в избиении спортсмена. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). На следующий день, 5 июля, Адлерский районный суд Сочи арестовал троих задержанных мужчин на один месяц и 30 суток. Во время допроса они не признали свою вину.

По версии следователей, злоумышленники без оснований и по надуманному поводу вступили в конфликт.