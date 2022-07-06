Так, по расчету

Объединение компаний «Норникель» и UC Rusal снова кажется возможным — компании решили обсудить такой сценарий. На первый взгляд, это не самое рациональное действие. Президент первого — Владимир Потанин — до этого заявлял, что никакой производственной синергии в объединении этих компаний нет, слишком разный бизнес. Но сейчас и он выступает за их возможное слияние.

Объединение не создаст крупнейшего в мире игрока среди горнодобывающей отрасли — лидеры находятся за рубежом. Кроме того, смысла в появлении такого лидера сейчас и нет. Раньше можно было бы думать о биржевой выгоде и о том, что возникновение столь крупного игрока делает его акции привлекательными для иностранных инвесторов. Это могло бы сыграть свою роль еще полгода назад, но теперь российских компаний в принципе нет в списке возможных покупок западных инвесторов и никакое объединение не исправит ситуацию.

Про производственную синергию высказался сам Потанин — ее нет, бизнес у компаний слишком разный, и между ними нет ни конкуренции, ни пересечений. Сколько не рассуждали экономисты — серьезных производственных возможностей для обеих компаний в слиянии не нашли. Поэтому де-факто бизнес останется раздельным. Возможно, по чуть-чуть будут объединены исполнительные органы, однако интегрировать две компании друг в друга в среднесрочной перспективе практически невозможно и сейчас не самая лучшая ситуация для подобных экспериментов.

Если смотреть в исторической перспективе, то компании объединены не совместным бизнесом, а общими акционерами (Олегом Дерипаской и Владимиром Потаниным) и длительным конфликтом между ними, который был приостановлен лишь заключением мирового соглашения. Договор определил порядок выплат распределения дивидендов между ними. Но соглашение заканчивает свое действие как раз в этом году, а согласовать новое практически невозможно: само понятие дивидендов в этом году стало практически неприличным, по крайней мере от него отказались уже почти все крупные компании.

Поэтому слияние компаний акционеров — может быть, чуть ли не единственный вариант уравновешивания их отношений. И уж точно это лучше, чем очередной конфликт, — сейчас вообще не время для таких разногласий.

История конфликта двух основных акционеров этих корпораций насчитывает уже почти 20 лет и сталкивает между собой самые известные имена, как представителей власти, так и большую часть верхушки списка российского списка Forbes. Конечно, главное противостояние происходило между Потаниным и Дерипаской, однако поучаствовали в нем и Роман Абрамович, в свойственной ему роли миротворца, и Михаил Прохоров, продавший свою долю в компании одному из конкурентов и тем самым оказавшийся в роли разжигателя конфликта.

Безусловно, в масштабах России за счет объединения мы получим действительно промышленного гиганта и одну из самых больших национальных компаний. С точки зрения государства контроль за таким гигантом — чуть легче, также появляется возможность его привлечения к национальным проектам. Скорее всего, это тоже сыграло свою роль в возобновлении переговоров об объединении.

Опять же, политические проблемы не будут вечными, и когда-нибудь новая компания все-таки сможет и привлечь иностранный капитал и продолжить завоевывать международные рынки. Тогда ее новый масштаб обязательно сыграет вескую роль и откроет для нее дополнительные возможности, а вместе с ней — и для России.

Впрочем, даже и сейчас у России больше партнеров, чем врагов за рубежом в сфере металлургии и горнодобывающей отрасли, есть немало потенциальных международных проектов.

Станет ли подобное укрупнение разовым явлением в России или тенденцией? На мой взгляд, это уже тренд. Ярче всего это видно на банковском рынке, где маленькие и средние кредитные организации были поглощены более крупными, причем не без участия государства и ЦБ, однако и другие сектора тоже могут дать много примеров, пусть и уступающих по масштабу. Если говорить о сегменте добычи, то можно вспомнить пример «Башнефти», которая была передана «Роснефти», а если говорить о промышленности, то можно посмотреть в сторону «Ростеха и консолидации активов под руководством этого холдинга.

В условиях слишком многих вызовов для российского бизнеса подобное укрупнение действительно может стать своеобразной защитой для предприятий, объединяющих свои активы.

Автор — создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко

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