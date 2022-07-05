Молния попала в многоэтажный дом в Москве

Удар молнии пришелся в многоэтажный дом на юге Москвы в районе Братеево во вторник 5 июля. Об этом сообщают местные жители.

Очевидцы происшествия опубликовали видеозапись в социальных сетях. На кадрах видно, как клубы дыма поднимаются от одного из многоквартирных домов. По неподтвержденной информации, все внутренние системы дома работают штатно.

В столице 5 июля прошла сильная гроза, в некоторых районах города сообщили о выпавшем граде. В этот день появилась информация, что молния ударила в Останкинскую башню.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни в Москве и области ожидаются грозы и дожди. При этом он указал на то, что солнечных часов всё-таки будет больше, чем облачных: кратковременные дожди будут сменяться сияющим солнцем.

Также 5 июля столичное управление МЧС России предупредило москвичей о грозах, граде и шквалистом ветре местами до 22 м/с. Предупреждение действует с 12:00 до конца суток 5 июля.