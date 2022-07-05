Эрдоган заявил о планах создать зерновой коридор при участии России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 июля заявил о намерениях активизировать контакты с Россией и Украиной по созданию коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

«Коридор в Черном море — это очень важный вопрос, в котором подходы [президентов России и Украины Владимира] Путина и [Владимира] Зеленского очень важны. Мы продолжаем наши переговоры и желаем, чтобы этот процесс продолжался под эгидой ООН в качестве посредника», — сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с премьер-министром Италии Марио Драги.

Эрдоган добавил, что переговоры Анкары с Москвой и Киевом будут активизированы в скором времени, и в течение 7-10 дней стороны постараются достичь результата.

26 июня пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара надеется на проведение четырехсторонней встречи с представителями РФ, Украины и ООН по вопросу экспорта зерна. Он пояснил, что темой обсуждения сторон станет механизм поставок. По его словам, на определение безопасного морского коридора может уйти до четырех недель.

23 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что проблема вывоза зерновых культур с Украины остается остроактуальной. Он отметил, что российская сторона открыта к сотрудничеству с Турцией для транспортировки зерна при условии разминирования украинских портов.

17 июня посол РФ в США Анатолий Антонов поблагодарил турецкие власти за готовность содействовать в поиске решений по восстановлению транспортировки продовольствия по Черному морю. Также он добавил, что успех возможен только при условии согласия Киева на конструктивное сотрудничество, прежде всего, путем согласия на снятие установленных украинской стороной мин.

До этого, 6 июня, Зеленский отметил, что лучшей гарантией для разблокирования украинских портов и вывоза зерна станут поставки Киеву противокорабельных систем.