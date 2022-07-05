В re:Store начали продажу ввезенных по параллельному импорту iPhone и MacBook

Сеть магазинов re:Store начала продажу техники Apple, ввезенной по схеме параллельного импорта. Об этом сообщили в пресс-службе компании во вторник, 5 июля.

Там отметили, что сеть делает все возможное, чтобы обеспечить полный ассортимент товаров, которые клиенты привыкли видеть в магазинах re:Store.

«На сегодняшний день в магазинах представлена техника как ввезенная до марта 2022 года, так и техника, которая была привезена на территорию России в июне 2022 года. Это касается в первую очередь iPhone и MacBook», — пояснили в компании ТАСС.

Ранее в этот день в Минэкономразвития рассказали о ввозе параллельным импортом товаров на $1,8 млрд в мае, передает RT.

В начале мая Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В него попали товары и материалы иностранных брендов, в том числе Apple, Samsung, Land Rover, Bentley. Также был разрешен ввоз без согласия правообладателя и других категорий товаров — например, электроники, игровых приставок, умных часов, фотоаппаратов. Список будет пересматриваться раз в квартал.