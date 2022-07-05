Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин подписал указ о репатриации резидентами валюты
Экономика
В ФАС не поступало ходатайство о приобретении KFC
Мир
Путин обсудил с Мирзиёевым события в Каракалпакии
Туризм
Ростуризм предложил создать туристическую полицию в курортных зонах
Общество
Сдавшиеся в плен командиры «Азова» прибыли в спецобъект в России
Мир
Спецслужбы РФ обнаружили арсенал оружия в доме офицера СБУ
Происшествия
Второго не выходившего на связь горняка в Кузбассе нашли погибшим
Мир
В Норвегии назвали договор о сотрудничестве в Баренцевом море бессрочным
Политика
Алиханов предложил запретить ввоз и вывоз товаров через Прибалтику
Авто
Власти Москвы допустили возможность производства электромобилей в городе
Мир
Ураган «Бонни» набирает силу у берегов Мексики

В re:Store начали продажу ввезенных по параллельному импорту iPhone и MacBook

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сеть магазинов re:Store начала продажу техники Apple, ввезенной по схеме параллельного импорта. Об этом сообщили в пресс-службе компании во вторник, 5 июля.

Исключение и правила: косметику просят запретить для серого импорта
Кому помешали параллельные схемы ввоза и что это значит для потребителей

Там отметили, что сеть делает все возможное, чтобы обеспечить полный ассортимент товаров, которые клиенты привыкли видеть в магазинах re:Store.

«На сегодняшний день в магазинах представлена техника как ввезенная до марта 2022 года, так и техника, которая была привезена на территорию России в июне 2022 года. Это касается в первую очередь iPhone и MacBook», — пояснили в компании ТАСС.

Ранее в этот день в Минэкономразвития рассказали о ввозе параллельным импортом товаров на $1,8 млрд в мае, передает RT.

В начале мая Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В него попали товары и материалы иностранных брендов, в том числе Apple, Samsung, Land Rover, Bentley. Также был разрешен ввоз без согласия правообладателя и других категорий товаров — например, электроники, игровых приставок, умных часов, фотоаппаратов. Список будет пересматриваться раз в квартал.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022