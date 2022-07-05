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СК возбудил дела по фактам ранения журналистов РФ в Донбассе

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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В Следственном комитете РФ возбуждено два уголовных дела по фактам ранения российских журналистов при обстрелах украинскими боевиками Донбасса. Об этом говорится 5 июля в сообщении на сайте ведомства.

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Дела расследуются по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»).

«По данным следствия, 1 июля 2022 года военнослужащие Вооруженных сил Украины и иных украинских воинских формирований во исполнение преступных приказов вышестоящих командиров произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения города Донецка», — отметили в Следственном комитете.

Один из снарядов взорвался рядом с журналистами телеканала «ТВ Центр», был ранен ассистент оператора Андрей Алексеев.

Накануне стало известно, что Следственный комитет РФ изучит найденные в Лисичанске и Северодонецке документы о действиях иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины.

29 июня председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил создать международный трибунал для оценки преступлений киевского режима в Донбассе и на Украине. Как считает глава ведомства, в этом вопросе нельзя терять время, так как страны Запада уже активно работают по созданию трибунала против тех, кто участвует в специальной операции России и расследовании преступлений киевского режима.

23 июня стало известно, что журналисты и представители «Общероссийского народного фронта» попали под минометный обстрел под Северодонецком в Луганской Народной Республике.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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