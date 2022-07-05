На Avito стали появляться объявления о продаже аналогов продукции IKEA

Россияне стали размещать на Avito объявления о продаже товаров-аналогов компании IKEA, выяснили 5 июля «Известия».

Так, на сервисе объявлений появились предложения с названиями «Шкаф не IKEA», «Комод в наличии не IKEA», «Комод IKEA аналог в наличии», «Кухня, как IKEA». При этом, цена на такие товары не выше, чем у нидерландской торговой сети. В частности, шкаф аналогичный IKEA на Avito можно купить за 10,5 тыс. рублей, тогда как у самой компании он в среднем стоит около 30 тыс. рублей.

Фото: avito.ru

В ночь на 5 июля началась распродажа товаров IKEA, которые остались на складах. Купить их могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Самары и Уфы. Ориентировочные сроки распродажи — несколько недель, но зависеть они будут от наличия продукции.

Расплатиться за покупку можно виртуальными картами. Однако использовать подарочные карты магазина не получится. Скидки по картам IKEA Family также не предусмотрены.

При этом сайт IKEA обрушился в первые минуты распродажи. Позже на сайте компании появилось сообщение об обработке полученных заказов вручную.

На горячей линии IKEA «Известиям» сообщили, что распродажа товаров в компании должна возобновиться 5 июля. Собеседник отметил, что сейчас проводятся подготовительные работы. Он также добавил, что оформить заказ через Центр поддержки клиентов будет невозможно.

IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала 15 июня. Фирма пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

Сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий говорил «Известиям», что компания может купить IKEA.