Мультипликатора Шварцмана похоронили в селе Заречье под Владимиром

Режиссера-мультипликатора Леонида Шварцмана похоронили в селе Заречье Киржачского района Владимирской области. Об этом 5 июля ТАСС сообщили в «Союзмультфильме».

«Погребение состоялось», — сказали в студии.

Ранее в этот день в Москве прошла церемония прощания с мультипликатором. В последний путь Шварцмана проводили в Доме кино его родные, друзья и коллеги.

О смерти Шварцмана стало известно 2 июля.

Соболезнования близким мультипликатора направила министр культуры РФ Ольга Любимова. Она отметила, что в уникальном творческом наследии классика советской анимации Шварцмана остались десятки мультфильмов, которые по праву являются национальным достоянием России.

Заслуженный деятель искусств России, композитор Григорий Гладков назвал Шварцмана сказочником анимации.

Леонид Шварцман — советский и российский режиссер-мультипликатор и художник мультипликационного кино, лауреат премии президента России, создатель легендарных мультфильмов «Осторожно, обезьянки!», «Чебурашка», «Крокодил Гена», «Шапокляк».