Власти Москвы допустили возможность производства электромобилей в городе

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил возможность производства электромобилей в столице. Об этом он рассказал во вторник, 5 июля, в ходе встречи с участниками сообщества «Город и тренды развития городских пространств» всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» платформы «Росмолодежь.События».

Он отметил, что сегодня электромобили более сложные и дорогие в эксплуатации, но за ними будущее.

«Поэтому создаем зарядные станции, стимулируем покупки электромобилей. Возможно, будем сами их производить. Так что я уверен, что лет через пять-семь количество электромобилей в Москве будет уже такое приличное, и дальше будет нарастать и нарастать», — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Градоначальник добавил, что в течение пяти-шести лет в столице в основном будут курсировать электробусы.

Ранее, 15 июня, электрический грузовик EVM PRO российского производства был представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

Серийное производство планируется запустить в сентябре. Новинка будет стоить около 3,2 млн рублей.