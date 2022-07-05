Трое человек обстреляли воинскую часть в Брянской области

В Брянской области разыскивают троих человек, которые обстреляли воинскую часть. Как сообщают местные жители 5 июля, звуки выстрелов были слышны около ТЭЦ в районе Клинцов.

Источник «Известий» подтвердил факт инцидента, уточнив, что никто не пострадал. Официальных комментариев от представителей Минобороны РФ и правоохранительных органов не поступало.

Местное издание «Брянская улица» сообщает, что на нападавших была разослана ориентировка: на двух неизвестных в масках была одежда темно-красного цвета, на третьем — черного.

В конце января сообщалось, что контрактник застрелил срочника в войсковой части ПВО в Московской области. Было установлено, что контрактник грубо нарушил требования обращения с оружием. Произошел непроизвольный выстрел, в результате которого солдат срочной службы погиб на месте.