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Путин обсудил с Мирзиёевым события в Каракалпакии

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Фото: REUTERS/KUN.UZ
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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым события в Каракалпакии. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе Кремля.

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«С российской стороны выражена поддержка усилиям руководства Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической области. Путин и Мирзиёев подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства.

В Нукусе, столице автономной Республики Каракалпакстан в Узбекистане, в начале июля проходили незаконные демонстрации против проведения референдума по поправкам в Конституцию. Протестующие не одобрили планы властей о внесении изменения относительно республики. Так, из документа предлагается изъять статьи о суверенном статусе Каракалпакии, его праве на выход из состава Узбекистана.

На фоне митингов президент Узбекистана ввел на территории Каракалпакстана чрезвычайное положение с 3 июля по 2 августа. Кроме того, 3 июля он объявил, что в Конституцию не будут вноситься поправки, касающиеся региона. После этого обстановку удалось стабилизировать. На следующий день, 4 июля, законодательная палата парламента страны проголосовала за исключение из проекта изменений в Конституцию статей, в которых упоминается статус республики.

Также 4 июля командующий Нацгвардии Узбекистана Рустам Джураев на брифинге сообщил, что в ходе беспорядков погибли 14 гражданских и четверо правоохранителей. В этот же день посольство РФ в Ташкенте предупредило, что россиянам при поездках в Узбекистан стоит избегать визитов в Каракалпакстан.

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