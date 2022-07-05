Территории у посольства Великобритании в Москве присвоено название «Площадь ЛНР»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о наименовании безымянной территории вблизи здания посольства Великобритании площадью Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 5 июля сообщила пресс-служба столичного градоначальника.

«Безымянной территории, расположенной в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат — вблизи здания посольства Великобритании, присвоено наименование — площадь Луганской Народной Республики. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — говорится в сообщении.

На эту новость уже отреагировали в британском посольстве. Там отметили, что Соединенное королевство не признает республики Донбасса. В диппредставительстве добавили, что «переименование улиц в России находится в ведении местных властей, но это, конечно, никак не повлияет на позицию правительства Великобритании».

В посольстве при этом проигнорировали вопрос, будут ли его сотрудники удалять адрес со своего сайта, как это сделали в представительстве США.

Накануне свыше сотни тысяч пользователи портала «Активный гражданин» определились с территорией, которая будет названа в честь ЛНР. За то, чтобы площадь с таким наименованием появилась у посольства Великобритании, проголосовали 57%. При этом 14% выразили желание, чтобы в честь ЛНР назвали территорию между посольствами Литвы и Бельгии, а 11% — вблизи консульства Германии.

Ранее, 22 июня, территория возле посольства США в Москве была названа площадью Донецкой Народной Республики (ДНР).

В ходе голосования на «Активном гражданине» отмечалось, что в случае, если вариант наименования площади в честь ДНР наберет большинство голосов, дополнительно будет подобрана площадь или улица для присвоения наименования в честь ЛНР.