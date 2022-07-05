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В ФАС не поступало ходатайство о приобретении KFC

В ФАС заявили, что не получали ходатайство о приобретении KFC
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Ходатайство о приобретении сети ресторанов KFC не поступало на рассмотрение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в пресс-службе регулятора.

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«До настоящего момента ходатайство об указанной сделке не поступало на рассмотрение в ФАС России. При поступлении служба оценит его на предмет соответствия антимонопольному законодательству», — говорится в сообщении.

Ранее, во вторник, в KFC раскрыли подробности сделки по продаже сети ресторанов в России. В периметр сделки по продаже российских ресторанов сети Yum! Brands войдут только заведения, которые находятся в собственности компании, — 70 точек в РФ.

В этот же день в Yum! Brands сообщили, что ведут переговоры о продаже российских KFC местному оператору, после чего иностранная компания полностью покинет Россию.

Месяц назад Yum! Brands завершила передачу прав собственности на все франчайзинговые активы Pizza Hut местному оператору, который проводит ребрендинг ресторанов.

Американская корпорация Yum! Brands заявила о приостановке работы 70 ресторанов KFC в России в марте. Всего сеть ресторанов KFC в России насчитывает более 1,1 тыс., собственных — 70. Корпорации также принадлежат Pizza Hut и Taco Bell, а также сотни ресторанов The Habit Burger Grill в США и Китае.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе.

С конца февраля продажи в России приостановили бренды одежды и обуви Karl Lagerfeld, Burberry, COS, Nike, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, американская компания Apple, британский интернет-магазин ASOS, служба международной доставки DHL и другие.

Также об уходе из России объявили некоторые сети магазинов товаров для дома, производители продуктов питания и бытовой химии, энергетические компании и производители автомобилей. Однако вскоре некоторые бренды объявили о возвращении на российский рынок.

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