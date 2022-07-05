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Сдавшиеся в плен командиры «Азова» прибыли в спецобъект в России

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Фото: REUTERS
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Командиры националистического батальона «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела) Денис Прокопенко и Святослав Паламар прибыли на территорию российского спецобъекта, сообщает RT.

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Как пишет издание со ссылкой на ФСИН, сдавшиеся в плен в Мариуполе боевики не находятся на территории следственного изолятора «Лефортово».

Предводители батальона «Азов» были этапированы в Россию 18 июня, после того, как оба сдались в плен. Вместе с ними в Россию были этапированы другие офицеры различных украинских подразделений, сообщили в ведомстве.

Министерство обороны России сообщило о полном освобождении «Азовстали» 20 мая. Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Всего в ходе операции по освобождению предприятия в плен сдались 2439 боевиков «Азова», в том числе Прокопенко и Паламар.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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