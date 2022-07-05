СК рассказал о деле подозреваемого в сбыте наркотиков проректора академии

Задержанный в Московской области проректор — директор Центра информационных технологий Российской таможенной академии Залим Керефов подозревается в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Об этом 5 июля сообщили в управлении Следственного комитета России по Московской области.

Как рассказал источник «Известий» ранее в этот день, Керефов был задержан на рабочем месте.

На основании материалов, собранных сотрудниками управления К службы экономической безопасности ФСБ России, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

«Проводятся совместные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, совершенного преступления», — уточнило ведомство в Telegram-канале.

Выявляются причастные к производству и сбыту наркотических средств нарушители.

Ранее, 6 июня, правоохранители пресекли сбыт крупной партии наркотиков в Советском районе Орла. При проведении обыска в квартире подозреваемого полицейские изъяли около 200 г разных наркотических веществ.