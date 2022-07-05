Ямочный ремонт проведут в Оренбурге за 30 млн рублей

Из бюджета Оренбурга выделят еще 30 млн рублей на проведение ямочного ремонта. Информация о тендере появилась на сайте госзакупок. Срок проведения работ — до 1 декабря.

От подрядчика требуется выполнить ремонт картами асфальтобетонного покрытия с использованием спецтехники. Общая площадь работ — 24,5 тыс. кв. м, пишет 56orb.ru.

В начале марта администрация Оренбурга выставляла на торги лот на проведение ямочного ремонта на городских дорогах. На работы из городского бюджета выделили 8,5 млн рублей. Подрядчик должен привести в надлежащее состояние до 1 сентября около 6 тыс. кв. м дорожного полотна, отмечает Урал56.Ру.