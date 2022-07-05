Инклюзивный экскурсионный проект реализуют в Оренбургской области

В Оренбургской области разработали инклюзивный экскурсионный проект «Край без границ». Его реализует областная библиотека имени Крупской. Проект получил поддержку Федерального агентства по делам молодежи.

Так, в библиотеке предложили организовать туристические поездки по области людям с нарушением слуха. Планируется проводить с июня по октябрь 10 экскурсионных выездов с посещением историко-краеведческих объектов и природных достопримечательностей Акбулакского, Тюльганского, Саракташского и Сакмарского районов.

Поездки будут оплачиваться за счет грантовых средств. Их сделают бесплатными для людей с нарушениями слуха. В пресс-службе регионального правительства РИА «Оренбуржье» сказали, что сурдосопровождение и возможность путешествовать, общаться и посещать музеи будут способствовать расширению кругозора и преодолению социальной изоляции людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Оренбургской области отремонтировали еще две региональные трассы, ведущие к объектам туризма. Полностью привели в порядок автодорогу Бузулук – Колтубановский общей протяженностью более 22 км. Данная трасса обеспечивает подъезд к трем населенным пунктам, а также к национальному парку «Бузулукский бор».