Более половины месячной нормы осадков может выпасть к ночи в Москве

Объем осадков в Москве до конца вторника, 5 июля, может превысить половину месячной нормы. Об этом 5 июля сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

В Москве продолжаются грозовые ливни, дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток».

«Наиболее интенсивные осадки обрушились на ВАО. Чуть более чем за час на востоке столицы выпало 35 мм (или более 30% месячной нормы) осадков», — отмечается в сообщении.

Городские водостоки справляются с работой, скопления воды носят кратковременный характер, добавили коммунальщики.

Днем во вторник в Москву пришли грозовые дожди, в районе Текстильщики прошел град. На каких-то участках дорожной сети было затруднено движение.

5 июля столичное управление МЧС России предупредило москвичей о грозах, граде и шквалистом ветре местами до 22 м/с. Предупреждение действует с 12:00 до конца суток 5 июля.