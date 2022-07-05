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Гендиректор российской соцсети расскажет о влиянии современных вызовов на блогосферу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Представители соцсети Yappy примут участие в Российской креативной неделе, которая пройдет с 7 по 10 июля в парке Горького. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, 8 июля в рамках паблик-тока «Новое поколение блогеров» гендиректор видеоплатформы Данила Овчаров расскажет, как новые технологические и экономические вызовы повлияли на блогосферу.

По его словам, «отрасль нуждается не только в новых продуктах и решениях, но и в профессиональном сообществе, которое бы включало в себя экспертов нового поколения — лидеров мнений». «Они выросли в период активного развития технологий, способны адаптироваться к изменениям на каждом этапе жизни и предлагать нестандартные решения. В этом мы убедились на своем опыте, взаимодействуя с блогерами во время разработки функционала нашей соцсети Yappy», — подчеркнул Овчаров.

Также в рамках Российской креативной недели пройдет сессия «Как будет развиваться индустрия создания контента?», на которой выступит блогер Аш Вояж. Она расскажет об особенностях рынка контента и его тенденциях.

Кроме того, в парке Горького ее коллега Егор Приказчиков, видео которого набирают миллионы просмотров, проведет мастер-класс «Забудь о HH. Новые медиа — работа без собеседования». Участники мероприятия узнают, какие экономические возможности новые медиа создают на рынке труда. Приказчиков также расскажет, как получить интересную и перспективную работу в цифровой среде, не имея опыта и специальных навыков.

В этом году на площадке Российской креативной недели состоится более 40 мероприятий, на которых выступят более тысячи экспертов.

Yappy (входит в состав «Газпром-Медиа Холдинга») — российская соцсеть для просмотра и создания контента в формате совместных роликов (коллабов), которая была запущена в ноябре 2021 года. Алгоритмы приложения работают на повышение вовлеченности и охватов и позволяют быстро раскрутиться как новичкам, так и продвинутым пользователям, заверяют в компании. За полгода к сервису присоединились пользователи из Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Сегодня месячная аудитория приложения достигла 4 млн человек, а количество загруженных роликов — свыше 1,5 млн.

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