Двухлетняя девочка выпала из окна седьмого этажа в Москве

Двухлетняя девочка выпала из окна седьмого этажа на востоке Москвы. Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры во вторник, 5 июля.

«5 июля из окна седьмого этажа жилого дома на 8-й улице Соколиной Горы выпал двухлетний ребенок. Девочка скончалась. Измайловская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств падения малолетнего ребенка из окна многоэтажного дома на востоке столицы», — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

На месте находится исполняющий обязанности заместителя Измайловского межрайонного прокурора Павел Трякин.

«Результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, контролируются прокуратурой», — добавляется в сообщении.

В середине июня в подмосковном Подольске девочка 2015 года рождения разбилась насмерть, выпав из окна 11-го этажа. Трагедия произошла в микрорайоне Климовск.