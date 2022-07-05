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Сервису Hotels.com грозит штраф в 6 млн рублей за отказ локализовать данные

Сервису бронирования Hotels.com грозит штраф в 6 млн рублей за отказ локализовать персональные данные россиян
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мировой суд Москвы 12 июля рассмотрит административный протокол в отношении американского сервиса бронирования гостиниц Hotels.com, который привлечен к ответственности за отказ локализовать персональные данные россиян на территории РФ. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в суде.

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«К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района Москвы поступил административный материал, возбужденный на основании протокола об административном правонарушении, составленного Роскомнадзором в отношении Hotels.com, L.P.», — говорится в сообщении инстанции.

Судебное заседание назначено на 12:45 мск.

Протокол в отношении Hotels.com составлен по ч. 8 ст. 13.11 «Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ».

Штраф за нарушение может быть назначен в размере от 1 млн до 6 млн рублей.

28 июня мировой суд Таганского района Москвы назначил штраф в размере 2 млн рублей фотохостингу Pinterest за отказ предоставить сведения о локализации данных россиян на территории России. Тогда же инстанция оштрафовала видеостриминговый сервис Twitch на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян на территории РФ.

16 июня суд оштрафовал американскую корпорацию Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян. Согласно протоколу Роскомнадзора, Google продолжает использовать для хранения персональных данных свои базы, находящиеся на территории США и Европейского союза.

Впервые Google оштрафовали на 3 млн рублей за отказ локализовать персональные данные россиян в июле 2021 года.

Закон о локализации персональных данных заключается в том, что юридическим лицам, работающим с данными граждан РФ, запрещено собирать и хранить эти данные за рубежом — они обязаны локализовать базы данных на территории России. Закон этот вносит важные изменения в ФЗ № 152 «О персональных данных», вступивший в силу еще в 2007 году.

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