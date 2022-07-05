Эксперты в Удмуртии назвали причину выхода лосей на дороги летом

В министерстве природы Удмуртии объяснили, почему лоси часто выходят на оживленные трассы в летний период. В ведомстве udm-info.ru сказали, что дело не в миграции.

Одна из версий заключается в том, что в лесах из-за отсутствия ветра наблюдается большое скопление насекомых: комаров, паутов и мошек. В попытке спастись лоси выходят на трассу или туда, где есть движение воздуха.

Подобное поведение животных является типичным, оно повторяется из года в год, сообщили специалисты.

Между тем, в соцсетях появляются все новые видео, снятые на дорогах республики, как лоси выходят на дороги. Часто появление животных на трассах становится причиной ДТП, а водителям приходится платить штраф и ремонтировать транспортное средство, отмечает агентство.

В середине июня в Томской области в результате столкновения автомобиля с лосем погибли водитель и его пассажир-подросток.