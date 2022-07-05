Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин подписал указ о репатриации резидентами валюты
Мир
Лесной пожар вспыхнул в Анталье на юге Турции
Общество
Более половины месячной нормы осадков может выпасть к ночи в Москве
Интернет
Сервису Hotels.com грозит штраф в 6 млн рублей за отказ локализовать данные
Экономика
Банки сообщили об отсутствии проблем с оформлением чарджбэков
Мир
Граждан Польши призвали экономить электричество на фоне антироссийских санкций
Мир
Politico заявило о планах США потратить $27 млн на слежку за ракетами РФ и КНР
Мир
Королева Испании заразилась коронавирусной инфекцией
Авто
Госдума приняла в первом чтении законопроект о работе такси
Мир
Жителям Мариуполя бесплатно восстановят жилье
Экономика
Размер льготной ипотеки для IT-специалистов увеличили в 1,5 раза
Сюжет:

Королева Испании заразилась коронавирусной инфекцией

0
Фото: Getty Images/AFP7/Joaquin Corchero
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Королева Испании Летисия заразилась коронавирусом. Об этом 5 июля сообщила газета El Pais, ссылаясь на пресс-службу королевского двора.

«К концу года ВОЗ может объявить о завершении пандемии»
Вирусолог Анатолий Альтштейн — о силе ближайшей волны ковида, новых штаммах «Омикрона» и больных, избегающих учета

«Указывается, что у супруги Филиппа VI наблюдаются легкие симптомы заболевания», — пишет издание.

Как отмечается, в понедельник, 4 июля, королева посетила церемонию вручения наград Фонда принцессы Жироны. На прошлой неделе она «проводила у себя многочисленные мероприятия, связанные с саммитом НАТО, сопровождала супруг иностранных лидеров во время их визита в Мадрид».

Король Испании Филипп VI заболел коронавирусом 9 февраля. Как тогда уточнял представитель монарха, Филипп VI почувствовал недомогание, в связи с чем ему было рекомендовали пройти тестирование. Заболевание проходило в легкой форме. Симптомы инфекции у его супруги Летисии и дочери Софии в то время не проявились.

В начале июля вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью «Известиям» рассказал о начале новой волны заболеваемости COVID-19 в странах Европы и Америки. По его словам, это связано с очередными мутациями штамма «Омикрон».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022