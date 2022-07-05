Королева Испании заразилась коронавирусной инфекцией

Королева Испании Летисия заразилась коронавирусом. Об этом 5 июля сообщила газета El Pais, ссылаясь на пресс-службу королевского двора.

«Указывается, что у супруги Филиппа VI наблюдаются легкие симптомы заболевания», — пишет издание.

Как отмечается, в понедельник, 4 июля, королева посетила церемонию вручения наград Фонда принцессы Жироны. На прошлой неделе она «проводила у себя многочисленные мероприятия, связанные с саммитом НАТО, сопровождала супруг иностранных лидеров во время их визита в Мадрид».

Король Испании Филипп VI заболел коронавирусом 9 февраля. Как тогда уточнял представитель монарха, Филипп VI почувствовал недомогание, в связи с чем ему было рекомендовали пройти тестирование. Заболевание проходило в легкой форме. Симптомы инфекции у его супруги Летисии и дочери Софии в то время не проявились.

В начале июля вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью «Известиям» рассказал о начале новой волны заболеваемости COVID-19 в странах Европы и Америки. По его словам, это связано с очередными мутациями штамма «Омикрон».