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WP: экс-глава МИД Австрии Кнайсль покинула страну из-за поступающих угроз

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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль уехала из страны из-за угроз убийством. Об этом она рассказала газете Washington Post.

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«В сообщениях, адресованных репортеру Washington Post, Кнайсль заявила, что она «не дает интервью» и что она эмигрировала из Австрии из-за «угроз убийством», — говорится в публикации от 5 июля.

Дипломат и ученый, Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017–2019 годах при канцлере Себастьяне Курце. В правительство ее привела крайняя правая Партия свободы, отправлявшая своих членов в 2017 году в Крым.

В 2018 году Кнайсль вышла замуж за Вольфганга Майлингера. На свадьбу был приглашен российский президент Владимир Путин, станцевавший с невестой вальс. Российский лидер пробыл на торжестве около часа.

Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти» в 2021 году в качестве независимого директора. Ее кандидатуру выдвинуло российское правительство.

В мае 2022 года она ушла из совета директоров компании.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 20 мая, до ухода Кнайсль, сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти». Их уходу предшествовала резолюция депутатов Европарламента.

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