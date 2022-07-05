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Опубликованы кадры с места ДТП с дочерью бизнесмена на Rolls-Royce в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» появились кадры с места аварии с участием 23-летней дочери бизнесмена Геннадия Петрова, которая 5 июля попала в ДТП на автомобиле марки Rolls-Royce в Москве.

Судя по кадрам с места аварии, удар пришелся в области передней двери, в результате на Rolls-Royce образовалась большая вмятина.

Место ДТП оградили предупреждающими знаками.

Инцидент произошел ранее во вторник на подземной парковке на улице 2-я Черногрязская. Точные обстоятельства аварии выясняются.

Прежде дочь бизнесмена уже попадала в аварию на автомобиле этой марки. Предыдущее ДТП с ее участием произошло в октябре 2020 года на Вязовой улице в Санкт-Петербурге. Иномарка врезалась на высокой скорости в поворачивавший на другую улицу автомобиль. Видео с места происшествия тогда также попало в Сеть. В результате инцидента никто не пострадал.

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