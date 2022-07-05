Особый противопожарный режим ввели в четырех лесничествах Приангарья

Особый противопожарный режим ввели в четырех лесничествах Прибайкальского национального парка в Иркутской области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на информацию «Заповедного Прибайкалья».

Режим действует с утра 5 июля в Еланцынском, Островном, Онгуренском и Береговом участковых лесничествах. На территории запрещено разводить костры, сжигать сухую растительность и мусор, а также готовить пищу на открытом огне.

Пожароопасная ситуация складывается на острове Ольхон, в южных бухтах Прибайкальского национального парка, а также в Тажеранских степях.

Из-за жары особый противопожарный режим введен в 11 районах и трех городах Приангарья. Ограничения продлены до середины июля.