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Больше 20 пляжей открылось в Красноярском крае

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Практически все пляжи открылись на территории Красноярского края. До конца лета для отдыха будут доступны еще три территории.

По данным МЧС, всего открыт 21 пляж. Разрешение на работу получили девять пляжей в Шарыповском районе, два пляжа в Железногорске, по три пляжа в Зеленогорске и Минусинском районе, а также территории в Березовском, Емельяновском, Ермаковском районах и Красноярске. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Спасатели отмечают, что за купание в зоне запрещающих знаков предусмотрено административное наказание. Штраф для физических лиц составляет до 1 тыс. рублей, для должностных — до 5 тыс. рублей, для юридических — до 20 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что запрет на купание на всех пляжах был введен в черте Брянска. В воде обнаружили повышенное содержание вредных микроорганизмов.

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