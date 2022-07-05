Снижение льготной ставки по ипотеке не привело к росту спроса на недвижимость

Снижение льготной ставки по ипотеке не привело к резкому росту нового спроса на недвижимость. Об этом заявил «Известиям» коммерческий директор ГК «РКС Девелопмент» Александр Коваленко во вторник, 5 июля.

«Мы видели некоторый запрос спроса — тех клиентов, которые ждали уменьшения ставки и откладывали решение о покупке до этого момента, но в дополнение к ним всплеска пока не видно. Нельзя сказать, что много покупателей после 22 июня побежали приобретать квартиры», — сказал девелопер.

Ставку по льготной ипотеке снизили с 9% до 7% с 22 июня.

Коваленко подчеркнул, что сегодняшнюю ситуацию нельзя сравнивать с 2020 годом, когда населению была впервые предложена ставка в размере 6–6,5%. В тот момент на рынке были другие цены, которые не росли на протяжении двух лет до этого. И даже тогда, в 2020 году, активизация спроса началась не летом, а только осенью, в сентябре–октябре, напомнил он. Осень станет более точным индикатором происходящего на рынке, считает эксперт.

Сейчас каждый застройщик выбирает собственную стратегию в отношении цен: одни предлагают скидки, другие снижают ипотечную ставку, субсидируя ее и увеличивая вознаграждение банку, добавил он.

«Застройщики ждут осени и возлагают на нее надежды, связывая их с внешнеэкономическими факторами, потребностью населения инвестировать деньги — а недвижимость остается одним из основных инструментов для вложения средств», — сказал Коваленко.

Также он отметил, что то, каким будет рынок, зависит от ряда факторов: разрешат ли с сентября покупать доллары и каким будет курс, что будет с облигациями и акциями, как банки будут привлекать спрос в этот сектор и так далее.

Правительство подписало постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7% 22 июня. Срок действия программы — до конца этого года — и ее параметры останутся прежними. Максимальная сумма кредита для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов — до 6 млн рублей. При сочетании этой программы с рыночной есть возможность увеличить лимит до 30 млн и 15 млн рублей соответственно.

17 июня президент РФ Владимир Путин предложил снижение ставки по льготной ипотеке до 7%. Он напомнил, что Центробанк опустил ключевую ставку, в связи с чем возможно предпринять такой шаг.