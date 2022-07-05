Жителей Якутии предупредили об ухудшении погодных условий

Шквалистый ветер ожидается на территории Якутии до 9 июля. Жителям республики рекомендовано соблюдать осторожность при выходе на улицу.

По данным ЕДДС, ветер усилится из-за высокой температуры и образования мощных грозовых очагов. Неблагоприятные условия ожидаются в окрестностях Якутска, а также Амгинском, Вилюйском, Верхневилюйском, Коряйском, Ленском, Мирнинском, Нюрбинском, Олекминском, Сунтарском, Таттинском, Усть-Алданском и Усть-Майском районах. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Якутян просят укрепить конструкции на личных подворьях, принять меры по подготовке ливневой канализации, а также отогнать автомобили от деревьев и ветхих строений. Также рекомендуется уделить внимание проводам линий электропередач. При ухудшении погодных условий автомобилистам следует воздержаться от поездок.

4 июля из-за сильного ветра были повреждены крыши домов, заборы и линии электропередач в селе Борогонцы. Пострадали 23 человека.