Песков анонсировал встречу Путина с лидерами думских фракций

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни встретится с руководителями Госдумы и лидерами думских фракций. Об этом заявил во вторник, 5 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Неделю назад была встреча с руководителями парламентских фракций, когда все вместе встречались, и на этой встрече президент пообещал уже в ближайшее время по отдельности с ними со всеми встретиться», — сказал Песков журналистам.

Это традиционные консультации с главой государства.

Последняя очная встреча депутатов Государственной думы с президентом РФ проходила в марте 2020 года в Кремле. Тогда Путин встретился с руководителями четырех фракций нижней палаты парламента: ЛДПР — Владимиром Жириновским, КПРФ — Геннадием Зюгановым, «Единая Россия» — Сергеем Неверовым, «Справедливая Россия» — Сергеем Мироновым. Во встрече также приняли участие председатель Государственной думы Вячеслав Володин и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Ранее во вторник в Кремле опровергли слухи об отказе главы Китая Си Цзиньпиня посетить Россию. Как пояснил Песков, действующее приглашение есть и у Путина посетить Китай, и у Си Цзиньпина посетить РФ. Причиной для временного откладывания встречи, по его словам, стали ограничения из-за COVID-19. В середине июня в Пекине впервые за долгое время обнаружили очаг серьезной вспышки COVID-19, ее нашли в баре Heaven в районе Чаоян.