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Омск перейдет на новую маршрутную сеть до 2024 года

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Новую сеть транспортных маршрутов начали внедрять в Омске. Изменения будут проходить поэтапно и продлятся до 2024 года. О них рассказал в эфире телеканала ГТРК «Иртыш» директор городского департамента транспорта Вадим Кормилец.

По его словам, за два года в Омске произошли изменения пассажиропотоков и по величине, и по направлениям. Всё это время власти работали над обновлением подвижного состава, и теперь город может перейти на принципиально новую маршрутную сеть.

Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», перевозку пассажиров организуют по принципу трех «слоев»: магистральных, межрайонных и внутрирайонных маршрутов.

Каркас всей сети сформируют магистральные маршруты, которые обеспечат бесперебойные связи для пассажиропотоков по основным магистралям и между транспортно-пересадочными узлами.

Межрайонные маршруты обеспечат перевозку по сформировавшимся направлениям между районами города. Третий «слой» — это подвозящие маршруты, которые займутся подвозом пассажиров с периферии к пересадочным участкам. В эту же группу включат и «социальные маршруты» с крайне низким и неустойчивым пассажиропотоком.

При этом, пишет ИА «Город55», общее количество маршрутов сократят со 125 до 100. Для этого придется убрать дублирующие маршруты. В частности, 516 автобусов малого класса, которые сейчас работают в центре Омска, заменят на 122 автобуса среднего и большого классов. Маршрутки будут ездить только на периферии.

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