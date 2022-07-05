Годовалый ребенок выпал из окна квартиры в Красноярском крае

Следственный комитет начал проверку по факту падения годовалого ребенка из окна в Канске (Красноярский край). Малыш доставлен в больницу.

Инцидент произошел днем 5 июля. По данным правоохранительных органов, ребенок находился дома с 22-летней мамой и двухлетней сестрой. Женщина пошла со старшим ребенком в туалет, в этот момент годовалый малыш находился на диване, приставленном к подоконнику открытого окна. Ребенок самостоятельно забрался на подоконник и упал с высоты четвертого этажа. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Пострадавшему оказывается необходимая помощь. Следственные органы проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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