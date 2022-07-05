Госдума одобрила во втором чтении ужесточение наказания за опасное вождение

Госдума во вторник, 5 июля, во втором чтении приняла проект об ответственности за опасное вождение, сообщили в нижней палате парламента.

Законопроект вводит наказание для тех, кто повторно осуществил опасное вождение без прав. Такие лица могут быть наказаны штрафом до 250 тыс. рублей и лишением свободы сроком до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Те, кто повторно сел за руль, имея судимость за оставление места происшествия при причинении тяжкого вреда здоровью либо смерти в результате ДТП, могут быть наказаны штрафом до 300 тыс. рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Максимальный штраф за езду без прав вырастет до 100 тыс. рублей, а тех, кто ездил без них более двух раз, будут лишать свободы максимум на два года.

Как сообщила одна из авторов проекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, целью инициативы депутатов является сбережение жизней водителей, пешеходов и пассажиров, а также упреждение административных правонарушений и уголовных преступлений.

5 июня «Известия» сообщали, что Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий работу служб такси. Новый законопроект вводит понятие реестра такси, определяет ответственность агрегатора за перевозки, а также предусматривает для самозанятых возможность работать такси, не создавая ИП, но требования к ним существенно ужесточатся.