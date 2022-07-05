Дочь бизнесмена попала в ДТП на Rolls-Royce в Москве
Дочь бизнесмена попала в ДТП на автомобиле марки Rolls-Royce в Москве. Об этом сообщил источник «Известий» 5 июля.
Инцидент произошел на парковке на улице 2-я Черногрязская. По предварительной информации, за рулем Rolls-Royce находилась 23-летняя дочь предпринимателя Геннадия Петрова.
В октябре 2020 года дочь бизнесмена уже попадала на Rolls-Royce в аварию. То ДТП произошло на Вязовой улице в Санкт-Петербурге. На опубликованных в Сети кадрах видно, что иномарка врезалась на высокой скорости в поворачивавший на другую улицу автомобиль. В результате инцидента никто не пострадал.