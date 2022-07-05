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Сайт IKEA «упал» в первый день распродажи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В IKEA 5 июля сообщили о большой нагрузке на сайт, при переходе на него покупатели попадают на страницу ожидания.

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«Наш сайт сейчас испытывает большую нагрузку, вы находитесь на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru, как только это будет возможно», — говорится на сайте компании.

Ранее в этот же день на горячей линии IKEA «Известиям» сообщили, что распродажа товаров в компании должна возобновиться 5 июля. Собеседник отметил, что сейчас проводятся подготовительные работы. Он также добавил, что оформить заказ через Центр поддержки клиентов будет невозможно.

В ночь на 5 июля началась распродажа товаров IKEA, которые остались на складах. Купить их могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Самары и Уфы. Ориентировочные сроки распродажи — несколько недель, но зависеть они будут от наличия продукции.

Расплатиться за покупку можно виртуальными картами. Однако использовать подарочные карты магазина не получится. Скидки по картам IKEA Family также не предусмотрены.

При этом сайт IKEA обрушился в первые минуты распродажи. Позже на сайте компании появилось сообщение об обработке полученных заказов вручную. Там добавили, что работают над решением проблемы.

IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала 15 июня. Фирма пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

Сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий говорил «Известиям», что компания может купить IKEA.

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