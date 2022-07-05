Нижний Новгород вошел в топ-3 городов для путешествий на поезде
Нижний Новгород признали одним из самых востребованных для путешествий на поезде городов. Исследование проводил сервис поездок Туту.ру.
Так, за период с начала года по июнь самым популярным стало направление Москва – Санкт-Петербург. Вторая строчка досталась маршруту Москва – Нижний Новгород. В топ-5 также вошли Сочи – Краснодар, Краснодар – Адлер, Москва – Казань, пишет ИА «НьюсНН».
Ранее эксперты назвали самые популярные туристические направления среди россиян в июле. Это Сочи, Москва и Стамбул. В текущем году на Сочи приходится 14,4% поисковых запросов. Средняя стоимость перелета в июле составляет 9 тыс. рублей в одну сторону на человека.