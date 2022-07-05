Экипаж опроверг данные о задержании сухогруза РФ с зерном в Турции

Процедура задержания российского сухогруза «Жибек жолы» с зерном в Турции не проводилась. Об этом 5 июля сообщил один из членов экипажа судна.

По его словам, в настоящее время сухогруз стоит на якорной стоянке из-за плохой погоды.

«При процедуре задержания судно заводится в порт под охраной, то есть конкретно под юрисдикцией охраны Турции должно было заводиться, если бы что-то действительно случилось. Задержание не проводилось», — цитирует его ТАСС.

На сухогруз поднимался сюрвейер (представитель страховщика — ред.) и проверил груз. Эта процедура проходит всегда, подчеркнул моряк.

Ранее во вторник сообщалось, что Турция начала расследование происхождения зерна на борту задержанного сухогруза «Жибек жолы» под российским флагом. Как сообщило Bloomberg, судно пришвартовано в турецком порту Карасу, где пробудет до тех пор, пока турецкие власти не выяснят происхождение и траекторию движения груза.

3 июля источник в таможне порта Турции подтвердил, что там действительно задержано российское судно, сухогруз сейчас стоит в порту Карасу. В тот же день посол Украины в Анкаре Василий Боднар сообщил, что в Турции задержали российское грузовое судно, якобы перевозившее украинское зерно. Боднар добавил, что судьба российского судна будет решена на совещании следователей 4 июля.

1 июля Киев обратился к Анкаре с просьбой задержать и арестовать судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска. Утверждалось, что на борту находится около 4,5 тыс. т украинского зерна.

В июне работа порта Бердянска, заминированного украинскими боевиками, была восстановлена, из него отправились первые суда с зерном.